Белый дом: Такаити поддержала кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

О таком намерении японский премьер объявила во время двусторонней встречи с президентом США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

О намерении "выдвинуть президента на Нобелевскую премию мира" Такаити объявила во время двусторонней встречи с Трампом, который находится в Японии с официальным визитом, сообщила Ливитт, слова которой приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премия в 2025 году присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в следующем году.

Это первые двусторонние переговоры с президентом Трампом для Такаити, которая 21 октября вступила в должность. Для Трампа этот визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока и четвертым в общей сложности. Последний раз Японию он посещал в 2019 году.