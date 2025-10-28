ЕС надеется обучать ВСУ на Украине после окончания конфликта

Председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси подчеркнул, что это произойдет, "когда позволят условия", то есть после прекращения боевых действий

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует перенести миссию по подготовке украинских военных на территорию Украины после завершения конфликта. Об этом сообщил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси в интервью порталу Euractiv.

По его словам, европейские военные разрабатывают планы переноса программы по обучению украинцев, которая осуществляется в странах Европы, на территорию Украины в случае вступления в силу режима прекращения огня для ее "адаптации к новой ситуации в области безопасности". Клэнси подчеркнул, что это произойдет, "когда позволят условия", то есть после прекращения боевых действий.

"Вероятно, модель будет гибридной, [подготовка будет осуществляться] как в ЕС, так и на Украине", - сказал генерал. Он также отметил, что каждое государство ЕС будет принимать решение о том, направлять ли на Украину своих инструкторов и в какие сроки. "Возможно [у некоторых стран], будут отговорки, потому что они хотят поддерживать, но не участвовать [в миссии]", - добавил он.

Euractiv отмечает, что идеи о переносе программы из Европы на Украину возникла в ЕС более года назад, но тогда страны-участницы не поддержали ее. Однако теперь эта инициатива "получила новый импульс" после того, как администрация США активизировала усилия по урегулированию конфликта.

В Европе ранее заявляли, что в рамках миссии ЕС по поддержке Украины, инициированной в 2022 году, подготовку прошли более 80 тыс. украинских военных.