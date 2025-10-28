Трамп: США отныне выиграют любую войну, в которой участвуют

Американский президент отметил, что при этом его страна хотела бы воздержаться от вступления в конфликты

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. США хотели бы воздержаться от участия в каких-либо войнах, но если им придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США George Washington, базирующемся на военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава.

"Отныне, если мы участвуем в войне - мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы <...> разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах - так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие - мы победим", - заявил он. Трамп признал, что так говорить "неполиткорректно", но подчеркнул, что отныне "во всех вопросах, касающихся защиты США, они не будут политкорректными".

Для Трампа проходящий 27-29 октября визит в Японию стал первым в ходе его второго президентского срока и четвертым в общей сложности. 27 октября американский президент встретился с императором Нарухито, а 28 октября у него прошли переговоры с Санаэ Такаити, 21 октября ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером. По итогам переговоров Трамп и Такаити подписали, в частности, соглашение о "новом золотом веке" американско-японского альянса.