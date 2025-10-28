Politico: ЕС усилил давление на выступающих против использования активов РФ

Отмечается, что ЕС стремится как можно скорее принять решение, так как к концу марта у Украины могут "закончиться средства", а Венгрия может объединить усилия с Чехией и Словакией, которые скептически настроены в отношении украинского вопроса

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) усилила давление на правительства стран-участниц ЕС, выступающих против использования российских замороженных активов с целью финансирования Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Большинство правительств в Европе отрицательно относятся к идее выпуска еврооблигаций для предоставления финансовой помощи Киеву, поскольку некоторые страны, в частности Италия и Франция, слишком "обременены" долгами, чтобы взять на себя ответственность за погашение новых. Именно этот факт Еврокомиссия и использует как "рычаг давления", чтобы добиться возможности использования замороженных российских активов в качестве альтернативы, пишет издание.

Отмечается, что ЕС стремится как можно скорее принять решение, так как к концу марта у Украины могут "закончиться средства", а Венгрия может объединить усилия с Чехией и Словакией, которые скептически настроены в отношении украинского вопроса. ЕК уверена, что сможет убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера конфисковать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине до заседания Европейского совета 18 декабря.

Европейский чиновник выразил мнение, что кредит Киеву под залог российских активов "будет выдан". По его словам, "вопрос не в том, будет ли он выдан, а в том, когда это произойдет". Издание подчеркивает, что конфискация суверенных активов России - рискованный шаг, однако реализовать план "Б" еще сложнее. Он предполагает использование совместных заимствований ЕС или поиск активов РФ в других странах.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".