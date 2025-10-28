В США заявили, что полеты в стране остаются безопасными, несмотря на шатдаун

Пассажирам следует ожидать увеличения задержек и отмен рейсов, заявил министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Полеты в США остаются безопасными, несмотря на продолжающуюся приостановку работы правительства (шатдаун), хотя пассажирам следует ожидать увеличения задержек и отмен рейсов. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи на пресс-конференции в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке.

"Меня часто спрашивают, безопасно ли воздушное пространство? Безопасно ли летать? И я бы сказал вам, что да, сегодня так же безопасно, как и два месяца назад. Это безопасно, потому что у нас есть замечательные мужчины и женщины, которые управляют нашими объектами, и если у них не хватает персонала или есть отвлекающие факторы на вышках, они замедлят посадки и вылеты в разных аэропортах по всей стране", - сказал Даффи.

Он пояснил, что для американцев это означает "больше задержек или больше отмен". "Мы хотим, чтобы вы путешествовали вовремя. Мы хотим, чтобы ваш рейс вылетал по расписанию и приземлялся по расписанию. Мы хотим, чтобы это происходило", - добавил министр.

По данным телеканала Fox News, за последние 48 часов более 11 тысяч рейсов были задержаны из-за шатдауна.