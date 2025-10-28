NYP: Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов

Ходатайство представители президента США направили в апелляционный суд в Нью-Йорке 27 октября вечером

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Адвокаты президента США Дональда Трампа подали апелляцию по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, по которому американский лидер был признан виновным в 2024 году. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По ее сведениям, соответствующее ходатайство представители Трампа направили в апелляционный суд в Нью-Йорке 27 октября вечером.

"Это дело не должно было рассматриваться в суде, не говоря уже об обвинительном приговоре, - приводит издание выдержку из документа. - Обвинения в адрес президента Трампа были столь же беспрецедентными, как и их политический контекст".

В числе прочего адвокаты Трампа указали, что рассматривавший дело республиканца Трампа судья Хуан Мерчан должен был взять самоотвод, так как осуществлял пожертвования Демократической партии США.

Трамп стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью за уголовные преступления. 10 января суд в Нью-Йорке вынес ему приговор в виде безусловного освобождения по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег Дэниэлс.