ХАМАС отложит передачу тела заложника из-за нарушения Израилем договоренностей

Речь идет о нарушении режима прекращения огня в секторе Газа

ТУНИС, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС приняло решение отложить запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника из-за нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Мы отложим запланированную на сегодня передачу из-за нарушений со стороны оккупантов", - говорится в тексте, опубликованном в телеграм-канале группировки.