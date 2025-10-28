ХАМАС отложит передачу тела заложника из-за нарушения Израилем договоренностей
Редакция сайта ТАСС
16:32
обновлено 16:41
ТУНИС, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС приняло решение отложить запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника из-за нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
"Мы отложим запланированную на сегодня передачу из-за нарушений со стороны оккупантов", - говорится в тексте, опубликованном в телеграм-канале группировки.