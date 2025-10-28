ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Израиль снова ударил по Газе. Главное

Редакция сайта ТАСС
19:46
© Amir Levy/ Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября отдал распоряжение нанести мощные удары по Газе.

ТАСС собрал основное об ударах по сектору Газа.

  • Нетаньяху после завершения консультаций по вопросам безопасности поручил военному руководству немедленно нанести удары по Газе;
  • 12 канал израильского телевидения сообщил, что решение было принято после того, как радикалы из ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха;
  • ХАМАС заявил о непричастности к инциденту со стрельбой в Рафахе;
  • По данным Al Jazeera, один из ударов нацелен на медицинский центр "Аш-Шифа";
  • Телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе по лагерю для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы;
  • По данным представителя службы гражданской обороны палестинского анклава, два человека погибли, еще несколько получили ранения при ударе по жилому дому в районе Эс-Сабра;
  • Агентство Associated Press заявило, что Израиль уведомил США о намерении нанести удары;
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что режим прекращения огня сохранится.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом.

Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. 

