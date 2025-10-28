Израиль снова ударил по Газе. Главное
Редакция сайта ТАСС
19:46
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября отдал распоряжение нанести мощные удары по Газе.
ТАСС собрал основное об ударах по сектору Газа.
- Нетаньяху после завершения консультаций по вопросам безопасности поручил военному руководству немедленно нанести удары по Газе;
- 12 канал израильского телевидения сообщил, что решение было принято после того, как радикалы из ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха;
- ХАМАС заявил о непричастности к инциденту со стрельбой в Рафахе;
- По данным Al Jazeera, один из ударов нацелен на медицинский центр "Аш-Шифа";
- Телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе по лагерю для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы;
- По данным представителя службы гражданской обороны палестинского анклава, два человека погибли, еще несколько получили ранения при ударе по жилому дому в районе Эс-Сабра;
- Агентство Associated Press заявило, что Израиль уведомил США о намерении нанести удары;
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что режим прекращения огня сохранится.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом.
Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.