Статья

Израиль снова ударил по Газе. Главное

Редакция сайта ТАСС

© Amir Levy/ Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября отдал распоряжение нанести мощные удары по Газе.

ТАСС собрал основное об ударах по сектору Газа.

Нетаньяху после завершения консультаций по вопросам безопасности поручил военному руководству немедленно нанести удары по Газе;

12 канал израильского телевидения сообщил, что решение было принято после того, как радикалы из ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха;

ХАМАС заявил о непричастности к инциденту со стрельбой в Рафахе;

По данным Al Jazeera, один из ударов нацелен на медицинский центр "Аш-Шифа";

Телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе по лагерю для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы;

По данным представителя службы гражданской обороны палестинского анклава, два человека погибли, еще несколько получили ранения при ударе по жилому дому в районе Эс-Сабра;

Агентство Associated Press заявило, что Израиль уведомил США о намерении нанести удары;

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что режим прекращения огня сохранится.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом.

Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.