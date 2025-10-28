AP: Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что режим прекращения огня сохранится

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Yousef Al Zanoun, File

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Израильские власти уведомили Соединенные Штаты перед тем, как во вторник начать наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет AP, вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления перед журналистами выразил уверенность в том, что режим прекращения огня сохранится. "Это не значит, что время от времени не будут происходить мелкие стычки", - приводит агентство слова Вэнса.