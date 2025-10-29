Трамп считает, что перемирию в Газе ничего не угрожает

Президент США также заявил, что многие страны на Ближнем Востоке и за его пределами готовы принять меры против ХАМАС, если он будет нарушать режим перемирия

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что режиму прекращения огня в секторе Газа ничего не угрожает.

Беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Японии в Республику Корея, Трамп заявил, что Израилю допустимо возобновлять боевые действия в палестинском анклаве в случае открытия огня по его военнослужащим. "У них есть право делать это", - убежден президент США. С его точки зрения, никаких подлинных угроз перемирию в Газе нет. "Ничто не будет ставить под угрозу [режим прекращения огня в анклаве]", - полагает Трамп.

При этом американский лидер выразил мнение, что многие страны на Ближнем Востоке и за его пределами готовы принять меры против палестинского движения ХАМАС, если оно будет нарушать режим перемирия в Газе. ХАМАС - это лишь "очень маленькая часть мира на Ближнем Востоке", и движение будет уничтожено, если "не станет себя вести надлежащим образом", сказал президент США. "Если нам придется это сделать, то мы с большой легкостью ликвидируем ХАМАС. И это будет концом ХАМАС", - считает Трамп. По его словам, США предпочли бы, чтобы события не развивались по такому сценарию. Меры против ХАМАС якобы готовы принять "множество стран", в том числе "могущественных стран, с которыми играть не следует".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как вооруженные радикалы ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по Газе.

ХАМАС со своей стороны отложил планировавшуюся на вечер 28 октября передачу останков погибшего в секторе Газа израильтянина, ссылаясь на нарушения соглашения со стороны еврейского государства, и объявил, что непричастен к инциденту со стрельбой в Рафахе.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и поддерживающие его группировки 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян. По данным израильской стороны, в секторе Газа сейчас находятся останки 13 заложников.