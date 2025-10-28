ХАМАС возложил на Израиль ответственность за задержки в передаче тел погибших

Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди заявил, что движение приложило все усилия для возвращения останков

ТУНИС, 28 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС возлагает на Израиль полную ответственность за любые задержки процесса передачи тел погибших в секторе Газа израильтян. Об этом заявил член политбюро движения Сухейль аль-Хинди в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы приложили все усилия для возвращения останков, и оккупанты несут полную ответственность за любые задержки в передаче оставшихся тел", - утверждал аль-Хинди. По его словам, палестинские радикалы запрашивали доступ для поисковых групп в так называемые красные зоны, которые находятся под контролем Израиля, но получили отказ. "Мы ждем разрешения на ввод поисковых групп в Рафах для поиска тел заложников", - сообщил он, уточнив, что ХАМАС также "продолжает требовать разрешения на въезд тяжелой техники для извлечения оставшихся тел".

Ранее военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - сообщило, что откладывает запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника из-за нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа.

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как вооруженные радикалы из движения ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля в ответ атаковала несколько военных объектов в секторе. Кроме того, ранее во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков погибшего заложника.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян. По данным израильской стороны, в секторе Газа сейчас находятся останки 13 заложников.