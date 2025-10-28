WSJ назвала "Буревестник" угрозой для "Золотого купола" Трампа

Ракет может дать Москве потенциальный рычаг давления в переговорах по контролю над вооружениями, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Наличие высокоточной крылатой ракеты "Буревестник" может дать РФ рычаг давления на потенциальных переговорах с США по контролю над вооружениями, так как представляет угрозу для американского проекта ПРО "Золотой купол". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Буревестник", указывает издание, представляет собой "потенциальную угрозу для предложенной [президентом США Дональдом] Трампом системы ПРО "Золотой купол" благодаря способности летать на низких высотах, поэтому "это могло бы дать Москве потенциальный рычаг давления в переговорах по контролю над вооружениями, если они возобновятся".

20 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам главы Белого дома, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".