В Камеруне в ходе антиправительственных акций протеста есть жертвы

Их число не называется

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 28 октября. /ТАСС/. Демонстрации протеста против объявленной 28 октября Конституционным советом (КС) Камеруна победы на состоявшихся президентских выборах действующего главы республики Поля Бийя сопровождались беспорядками и жертвами. Об этом сообщил министр территориальной администрации Камеруна Пол Атанга Нджи на пресс-конференции в Яунде.

"Незаконные демонстрации привели к гибели людей и уничтожению государственной и частной собственности", - приводит его слова Agence France-Presse. Министр не назвал число жертв протестных акций.

Организованные оппозицией демонстрации начались в городах Камеруна спустя несколько часов после объявления в понедельник КС окончательных результатов выборов, которые состоялись 12 октября. Совет сообщил, что 92-летний Бийя получил 53,66% голосов и был избран на восьмой по счету президентский срок. Его главный оппонент, представитель объединенной оппозиции Бакари Исса Чирома получил 35,2% голосов.

Ранее Чирома заявил, что победил с результатом около 60% голосов и не намерен признавать любые другие решения. Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы с мирным протестом.

Акции протеста продолжаются в Камеруне второй день. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. По словам Нджи, грабежи и вандализм имели место в некоторых городах, включая экономическую столицу страны Дуалу. Он обвинил оппозицию в безответственности.