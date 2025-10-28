Вэнс: США выплатят зарплаты военнослужащим, несмотря на шатдаун

Вице-президент США не уточнил, за счет каких средств будет выплачено довольствие военным

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Администрация США сможет выплатить зарплаты части военнослужащих уже 31 октября, несмотря на приостановку финансирования работы федерального правительства (шатдаун). Об этом журналистам заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы считаем, что сможем продолжить выплачивать зарплату военнослужащим в пятницу", - сказал он журналистам в Вашингтоне после обеда с сенаторами-республиканцами, пишет Politico. "К сожалению, мы не сможем выплатить зарплату всем, потому что демократы поставили нас в очень затруднительное положение", - добавил он. Как отмечает издание, в начале этого месяца Пентагон выплатил зарплату военнослужащим, находящимся на действительной службе, за счет средств, выделенных на научные исследования и разработки. При этом вице-президент США не уточнил, за счет каких средств будет выплачено довольствие в этот раз.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация ранее получила чек на $130 млн, которые пойдут на нужды военных. Американский лидер отказался назвать имя спонсора, объяснив, что тот не ищет публичности и просил не раскрывать его личность. Трамп лишь назвал его патриотом и другом. Позже газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что чек выписал "миллиардер-затворник" Тимоти Меллон. Как подчеркивало издание, этот банкир и железнодорожный магнат является давним сторонником Трампа и ранее поддерживал его предвыборную кампанию. Газета отмечала, что Меллон предпочитает вести уединенный образ жизни и проводит основную часть времени в штате Вайоминг.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).