Al Aqsa: число палестинцев, погибших от ударов Израиля в Газе, выросло до 11

По информации телеканала, бомбардировки палестинского анклава продолжаются

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по территории сектора Газа, возросло до 11. Об этом сообщил близкий к палестинскому движению ХАМАС телеканал Al Aqsa.

По его данным, сейчас бомбардировки продолжаются. Под удар попали административный центр анклава город Газа и прибрежные районы. Авианалет был также совершен на центр размещения перемещенных лиц на севере сектора, данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как вооруженные радикалы ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по Газе.

ХАМАС со своей стороны отложил запланированную на вечер 28 октября передачу останков погибшего в секторе Газа израильтянина, ссылаясь на нарушения соглашения со стороны Израиля, и объявил, что непричастен к инциденту со стрельбой в Рафахе.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и поддерживающие его группировки 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян. По данным израильской стороны, в секторе Газа сейчас находятся останки 13 заложников.