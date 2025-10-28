Защита Саркози ожидает, что ходатайство о его освобождении вскоре рассмотрят

Адвокат бывшего главы Франции Кристоф Ингрен отметил, что срок должен занять не больше двух недель

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Защита бывшего президента Франции Николя Саркози ожидает, что Апелляционный суд Парижа рассмотрит его ходатайство об освобождении из тюрьмы Санте через две недели. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Кристоф Ингрен в эфире телеканала BFMTV.

"Мы подали ходатайство в день заключения (21 октября - прим. ТАСС). Средний срок рассмотрения, за который апелляционный суд рассматривает запрос на освобождение из тюрьмы, в Париже составляет три недели, из которых одна неделя уже прошла", - отметил Ингрен.

Адвокат также указал на то, что Саркози в заключении не пользуется никакими привилегиями. Комментируя информацию о том, что экс-президенту предоставляется четыре свидания с близкими, в то время как по закону положены только три, Ингрен подчеркнул, что "защита никого ни о чем не просит". "Мы здесь ничего не решаем, решает администрация тюрьмы. Когда она может предоставить ему четвертое свидание, она это делает. Если на следующей неделе администрация сократит число свиданий до двух, то у нас не будет выбора", - сказал он. Он выразил мнение, что "в предоставлении четырех свиданий нет ничего удивительного, поскольку бывший глава государства находится в тюрьме в полной изоляции и ни с кем не разговаривает".

Кроме того, Ингрен добавил, что Саркози не пользуется правом на часовую прогулку в специальной зоне тюрьмы. "Он не выходит на прогулку, - сказал адвокат. - Это маленькое пространство снаружи. Неба там не видно, так что в этом [такой прогулке] нет смысла".

Ранее радиостанция RTL сообщила, что тюрьма Санте, в которой содержится Саркози, заполнена на 180%.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.