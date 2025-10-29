Степашин видит угрозу военного конфликта США с Венесуэлой

Бывший премьер России считает, что угроза конфликта связана с политикой президента США Дональда Трампа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вероятность военного конфликта между США и Венесуэлой есть, учитывая политику президента США Дональда Трампа, считает бывший премьер РФ Сергей Степашин.

"Опасность есть, я бы коротко ответил. Такая опасность есть, зная Трампа, вот такая опасность действительно существует", - ответил Степашин корреспонденту ТАСС на вопрос о вероятности вооруженного конфликта между странами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщили, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.