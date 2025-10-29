Штат Рио-де-Жанейро не согласовал с правительством страны операцию против мафии

Источники ТАСС среди местных жителей назвали ход операции "Сдерживание" катастрофическим

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Руководство штата Рио-де-Жанейро, распорядившееся ранее начать операцию по задержанию банд наркоторговцев в городе, не согласовывало ее с федеральными властями и не запрашивало помощи. Об этом говорится в пресс-релизе администрации южноамериканской республики.

"Федеральная полиция и Вооруженные силы вновь заявили, что руководство штата Рио-де-Жанейро не направляло никаких запросов <...> для поддержки в проведении операции", - отмечается в документе.

При этом источники ТАСС среди местных жителей назвали ход и результаты операции катастрофическими.

"Власти штата ведут бездумную политику в области безопасности. Сегодня мы стали свидетелями ее провала", - указал собеседник. Портал G1 отмечал, что среди погибших есть двое гражданских, а также четыре сотрудника гражданской и военной полиции.