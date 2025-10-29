ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

"Катастрофическая" операция против наркомафии в Рио-де-Жанейро. Главное

Редакция сайта ТАСС
00:43
© AP Photo/ Silvia Izquierdo

Утром 28 октября в Рио-де-Жанейро начался новый этап операции "Сдерживание", направленной на борьбу с преступностью. В нем участвуют более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. По данным портала G1, ликвидированы 56 боевиков наркомафии.

ТАСС собрал основное, что известно о ходе операции.

  • Полицейские отряды были направлены на север города для задержания более 100 членов местных группировок.
  • Подтверждена информация о четырех погибших сотрудниках полиции. 
  • Сообщалось о двух жертвах среди гражданских.
  • Уничтожены 56 преступников, более 80 человек задержаны.
  • Столкновения происходят в ограниченных районах и не влияют на ситуацию с безопасностью в центре города и в его западной части.
  • Преступные группировки пытались перекрыть улицы ближе к центру города, однако потерпели неудачу.
  • Жители районов, где продолжается операция, остаются в домах и укрытиях.
  • Источник ТАСС отметил, что "уровень жестокости в ходе операции крайне высок".
  • Штат Рио-де-Жанейро не согласовал с правительством страны операцию против мафии.
  • Источники ТАСС среди местных жителей назвали ход операции катастрофическим.

По данным G1, "Сдерживание" стало крупнейшей по числу жертв операцией правоохранительных органов в истории Бразилии. 

