"Катастрофическая" операция против наркомафии в Рио-де-Жанейро. Главное

Утром 28 октября в Рио-де-Жанейро начался новый этап операции "Сдерживание", направленной на борьбу с преступностью. В нем участвуют более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. По данным портала G1, ликвидированы 56 боевиков наркомафии.

ТАСС собрал основное, что известно о ходе операции.

Полицейские отряды были направлены на север города для задержания более 100 членов местных группировок.

Подтверждена информация о четырех погибших сотрудниках полиции.

Сообщалось о двух жертвах среди гражданских.

Уничтожены 56 преступников, более 80 человек задержаны.

Столкновения происходят в ограниченных районах и не влияют на ситуацию с безопасностью в центре города и в его западной части.

Преступные группировки пытались перекрыть улицы ближе к центру города, однако потерпели неудачу.

Жители районов, где продолжается операция, остаются в домах и укрытиях.

Источник ТАСС отметил, что "уровень жестокости в ходе операции крайне высок".

Штат Рио-де-Жанейро не согласовал с правительством страны операцию против мафии.

Источники ТАСС среди местных жителей назвали ход операции катастрофическим.

По данным G1, "Сдерживание" стало крупнейшей по числу жертв операцией правоохранительных органов в истории Бразилии.