ТАСС: жители Рио-де-Жанейро напуганы столкновениями полиции и наркомафии

По словам собеседника агентства, руководство штата Рио-де-Жанейро не уделяло внимания укреплению безопасности в неблагополучных районах, где продолжаются столкновения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Жители районов Рио-де-Жанейро, где продолжается операция правоохранительных органов по задержанию членов местных банд наркоторговцев, остаются в своих домах и укрытиях из-за продолжающихся столкновений на улицах. Об этом ТАСС сообщили очевидцы событий.

"Я надеюсь, что операция продлится [максимум] до завтра", - заявил собеседник агентства. По его словам, руководство штата Рио-де-Жанейро совершенно не уделяло внимания укреплению безопасности в неблагополучных районах, где вспыхнули столкновения преступных группировок с полицией.

Другой источник отметил, что "уровень жестокости в ходе операции крайне высок". При этом, указал он, все прежние попытки властей ввести дополнительные отряды военных в город не оказали серьезного воздействия на ситуацию с безопасностью, в городе сохраняется высокий уровень преступности, особенно в исторически неблагополучных районах. "Жители любят говорить о необходимости присутствия военных на улицах, но все принятые меры <...> ничего не решили", - сказал собеседник.

Ранее источники ТАСС сообщили, что полиция Рио-де-Жанейро проводит операцию "Сдерживание" по задержанию преступных группировок преимущественно в северной части города, в центре сохраняется спокойная обстановка. Как отмечал ранее местный портал G1, в операции принимают участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.