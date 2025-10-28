G1: в Рио-де-Жанейро ликвидировали 56 боевиков наркомафии в ходе операции

Как отметил портал, "Сдерживание" стало крупнейшей по числу жертв операцией правоохранительных органов в истории Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Рио-де-Жанейро в ходе начавшейся 28 октября операции "Сдерживание" по задержанию членов местных банд наркоторговцев уничтожили уже 56 преступников. Более 80 человек задержаны, сообщил местный портал G1.

При этом подтверждена информация о четырех погибших сотрудниках полиции. Как добавил портал, "Сдерживание" стало крупнейшей по числу жертв операцией правоохранительных органов в истории Бразилии. Ранее сообщалось, что власти штата направили более 2,5 тыс. сотрудников полиции для задержания преступников. Операция продолжается.