ТАСС: операция против наркомафии в Рио-де-Жанейро идет на севере города

Полиция проводит операцию в неблагополучных районах, рассказал собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Рио-де-Жанейро продолжают операцию "Сдерживание" против местных банд наркоторговцев, начавшуюся ранее во вторник. Столкновения происходят в ограниченных районах и не влияют на ситуацию с безопасностью в центре города и в его западной части, убедился корреспондент ТАСС.

Как сообщили в беседе с агентством местные жители, полиция проводит операцию в традиционно неблагополучных районах города. "Конфликт ограничен районом Пенья, это очень бедный район в северной зоне города", - заявил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, преступные группировки ранее пытались перекрыть улицы ближе к центру города, однако потерпели неудачу. "Проблемы [в центре города] были краткосрочными, все попытки бандитов заблокировать дороги были пресечены полицией", - подчеркнул он.

Ранее портал G1 сообщил, что более 2,5 тыс. полицейских участвуют в операции по задержанию членов наркомафии в Рио-де-Жанейро. Число задержанных превысило 80 человек, общее число жертв составляет более 60 человек.