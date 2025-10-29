Американский посол вызван в МИД Мексики после атаки США на лодки в Тихом океане

В ходе беседы "была подтверждена приверженность взаимопониманию и сотрудничеству", отметили в мексиканском внешнеполитическом ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 29 октября. /ТАСС/. Посол США в Мексике Рональд Джонсон по поручению президента страны Клаудии Шейнбаум был вызван в МИД республики на беседу с главами министерства иностранных дел и министерства военно-морских сил после инцидента с уничтожением американскими военными в Тихом океане лодок, на борту которых, как утверждают США, находились наркоторговцы.

"Встреча [главы МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте и главы министерства военно-морских сил Раймундо Моралеса Анхелеса с послом США Рональдом Джонсоном], проведенная по поручению президента Клаудии Шейнбаум, была направлена на укрепление двусторонней координации между Мексикой и США в морской сфере. В атмосфере взаимопонимания стороны отметили, что главными приоритетами являются спасение человеческих жизней на море и полное уважение национального суверенитета", - говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства, опубликованном в X.

В МИД добавили, что встреча состоялась в здании ведомства, а в ходе разговора "была подтверждена приверженность взаимопониманию и сотрудничеству".

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что вооруженные силы США в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили в международных водах четыре катера, которые могли использоваться для перевозки наркотиков. По его словам, из 15 находившихся на борту 14 были убиты, еще один выжил. ВМС Мексики начали поисково-спасательную операцию.

Шейнбаум, комментируя ситуацию на своей ежедневной пресс-конференции, ранее заявила, что ее правительство хочет, "чтобы все международные договоры соблюдались и чтобы подобные атаки не происходили". Она отметила, что поручила "вызвать посла США, чтобы этот конкретный инцидент был рассмотрен отдельно".