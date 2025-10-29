The American Conservative: Ермак срывает усилия по завершению конфликта

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Действия главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака препятствуют дипломатическому завершению украинского конфликта. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

"Несмотря на все успехи Ермака в обеспечении помощи Запада, его махинации, возможно, сделали менее вероятным любое будущее дипломатическое урегулирование с Россией", - предположил журналист. При этом без мирного завершения конфликта Украина "вряд ли останется суверенным и демократическим, пусть и усеченным, государством", добавил Дэй.

По мнению обозревателя, благодаря "огромному влиянию" на Зеленского Ермак контролирует, какая информация о ходе противостояния поступает из Киева в западные страны. Кроме того, он настаивает на бескомпромиссной позиции на переговорах, которую многие аналитики считают контрпродуктивной.

Такое сильное влияние Ермака на Зеленского вызывает опасения, которые выходят за рамки текущего конфликта, отметил Дэй. Он указал, что президенту США Дональду Трампу следовало "время от времени направлять свое недовольство" не только на Зеленского, но и на главу его офиса.