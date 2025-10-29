Эксперт Миршаймер: Tomahawk не спасут Киев от проигрыша на поле боя

Профессор Чикагского университета также призвал Европу и Украину пойти на переговоры

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Украина терпит поражение на поле боя, Киев питает пустые надежды на то, что возможные поставки ракет Tomahawk из США повлияют на исход конфликта. Такое мнение выразил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Речь идет о том, что сложилась ситуация, при которой Украина явно проигрывает, и это безусловно. Начался коллапс ВСУ на фронтах. <...> Украина едва может организовать оборону", - заявил он в интервью на YouTube-канале The Duran. Ожидания Запада, что Украина сможет изменить ситуацию в свою пользу уже многие годы представляют собой самообман, считает политолог.

Большое внимание к поставкам Tomahawk вызвано тем, что другие варианты исчерпаны, и остается неясным, откуда берутся ожидания, что Киев "сделает что-то сумасшедшее". "Если Tomahawk - это великое оружие, почему речь о них не шла год назад или два года назад? [Эти ракеты] стали последней стрелой в колчане. И, как говорил и Путин, и все мы знаем, они ни на что не повлияют. Они никак не изменят исход, вообще", - заключил Миршаймер.

Эксперт также призвал Европу и Украину пойти на мирные переговоры, потому что в противном случае "Украина потеряет больше территорий, погибнет больше украинских солдат".