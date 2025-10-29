MWM: у Украины осталось около 20-30% пригодных к бою танков

Киев не может компенсировать их нехватку даже за счет значительных расходов на оборону

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Украинские танковые батальоны испытывают нехватку вооружений и техники на фоне тяжелых потерь и трудностей с ремонтом поврежденных машин, у ВСУ осталось порядка 20-30% пригодных к бою танков. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на украинские источники.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Командование ВСУ использует танки, чтобы продемонстрировать пехоте поддержку, что приводит к потере танков, указывает издание. Поскольку "украинская техника находится в поле зрения", выполняя такие маневры, "ее с легкостью атакуют беспилотники".

Компенсировать нехватку танков Киеву не удается даже за счет существенных трат на оборону. Поддержка западных союзников Украины и их поставки запчастей для неисправной техники также не меняет плачевное положение украинских танковых подразделений, заключает журнал.