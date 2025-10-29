НАТО не считает вывод части сил США из Румынии "чем-то необычным"

В штаб-квартире отметили, что даже с учетом этих корректировок военное присутствие США в Европе остается более значительным

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. НАТО не считает сокращение сил Соединенных Штатов в Румынии на 700 человек "чем-то необычным" и подчеркивает, что численность остающихся в Европе американских сил "выше, чем за многие предыдущие годы". Об этом агентство Reuters сообщили в штаб-квартире военного блока, комментируя объявление о выводе части контингента США из Румынии.

"Корректировки диспозиции американских сил [в Европе] не является чем-то необычным", - цитирует агентство представителя НАТО.

В штаб-квартире отметили, что "даже с учетом этих корректировок военное присутствие США в Европе остается более значительным, чем за многие предыдущие годы".

Там также утверждали, что США "заранее проинформировали НАТО" о выводе части сил из Румынии, и что США и НАТО "находятся в тесном контакте, чтобы обеспечить обширные возможности НАТО по обороне и сдерживанию" в Европе.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.