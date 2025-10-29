ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Вэнс: Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить конфликт

Прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины, считает вице-президент США
НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает посредником в вопросе завершения украинского конфликта, но он не может заставить Россию и Украину прекратить его и перейти к мирному урегулированию.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете New York Post.

"Мы действительно считаем, что мы достигли точки, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но поймите, президент [Трамп] может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше", - сказал Вэнс. 

