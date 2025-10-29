МВД Литвы предложило закрыть границу с Белоруссией на месяц

Республика ранее закрыла два действовавших КПП на литовско-белорусской границе

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. МВД Литвы вынесло на рассмотрение кабинета министров предложение закрыть границу с Белоруссией на месяц. Об этом перед заседанием кабинета, на котором будет рассматриваться данный вопрос, заявил журналистам глава ведомства Владислав Кондратович.

"Наша позиция заключается в том, чтобы сохранить то положение, которое действует сейчас, в течение месяца", - сказал он.

Литва 26 октября закрыла два действовавших КПП на границе с Белоруссией. Они до сих пор закрыты краткосрочным решением пограничного ведомства. Для закрытия на более длительный срок необходимо одобрение кабмина.