Эксперт Леруа: число военных Франции на Украине не превысит суточные потери ВСУ

Даже если отправка 2 тыс. военнослужащих Франции будет официально подтверждена и реализована, это никоим образом не повлияет на ход военных действий, отметил французский специалист по управлению рисками Эмманюэль Леруа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Возможный размер французского контингента, который может быть отправлен на Украину, не превысит количество ежедневных потерь пехоты ВСУ. Об этом ТАСС рассказал французский специалист по управлению рисками Эмманюэль Леруа в кулуарах форума "Диалог о фейках 3.0".

"Даже если отправка 2 тыс. французских военнослужащих будет официально подтверждена и реализована, это никоим образом не повлияет на ход военных действий. Это число крайне незначительно: украинская армия теряет от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек ежедневно на линии фронта протяженностью 1,4 тыс. километров. С военной точки зрения этот контингент не имеет никакого значения", - сказал он.

По словам эксперта, в отправке французских военных на Украину прослеживается мощный политический сигнал, направленный на втягивание Франции и всей Европы в конфликт, который не поддерживает подавляющее большинство европейцев. "Ни французы, ни немцы, ни британцы, ни испанцы, ни итальянцы не хотят этой войны. Ее желают разве что те, кто находится вне реальности или страдает серьезными психическими отклонениями", - отметил Леруа.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров. По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки, которые уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, а также получают вооружение и военную технику.

