Глава МИД ФРГ призвал Израиль к "военной сдержанности" из-за эскалации в Газе

Йоханн Вадефуль также призвал ХАМАС выполнить свою часть первой фазы соглашения об урегулировании конфликта

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на фоне эскалации ситуации в секторе Газа призвал Израиль проявить "военную сдержанность", а палестинское движение ХАМАС выполнить свою часть первой фазы соглашения об урегулировании палестино-израильского конфликта.

"Ближний Восток находится на перепутье. После заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС появилась надежда на прочный мир, к которому мы должны продолжать стремиться", - заявил Вадефуль журналистам перед отъездом в Иорданию, Ливан и Бахрейн. Теперь, по его словам, все усилия должны быть направлены на то, чтобы оправдать ожидания народов всего региона. "Поэтому недавние сообщения о возобновлении боевых действий вызывают у меня глубокую обеспокоенность", - отметил министр.

"ХАМАС призван выполнить свою часть соглашения по первой фазе, сложить оружие и, наконец, передать все останки погибших заложников. Мы призываем Израиль проявить военную сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшие страдания. План из 20 пунктов прокладывает путь к окончательному разрыву цикла войны и разрушений. Поэтому Германия продолжит играть активную роль в реализации этого плана", - констатировал глава МИД ФРГ.

С этой целью, как пояснил Вадефуль, правительство Германии поддерживает работу гражданско-военного координационного центра (Civil Military Coordination Centre) под руководством США. "Во время моей поездки на Ближний Восток я хочу обсудить с нашими партнерами, где и как Германия может конкретно сопровождать и поддержать дальнейшие шаги", - резюмировал министр.

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято премьером в ходе совещания с военными после того, как сторонники ХАМАС, по версии израильской стороны, нарушили перемирие, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора. Израильская армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких израильтян.