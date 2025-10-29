Постпред при НАТО Уитэкер указал на широкое военное присутствие США в Европе

В том числе речь идет о восточном фланге альянса

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохранят "сильное военное присутствие" в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО, заявил американский постпред при альянсе Мэтью Уитэкер в X после объявлений о выводе из Румынии 700 из 1,7 тыс. американских военных.

"Наше сильное военное присутствие в Европе и наши обязательства перед Европой остаются непоколебимы, в том числе в рамках операции НАТО "Восточный часовой", - написал американский дипломат.

Он не прокомментировал сам факт вывода американских войск, но подчеркнул, что "Румыния демонстрирует растущие военные возможности и ответственность" за последние годы, а США намерены "оставаться для нее надежным партнером в рамках НАТО".

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.