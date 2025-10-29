Эксперт Брайен: Россия не согласится на мир без гарантий безопасности

Американский эксперт в области обороны и безопасности считает, что Кремлю важно получить твердые гарантии безопасности своей территории

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американский эксперт в области обороны и безопасности и экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен считает, что Россия не будет заключать никаких соглашений о перемирии, пока не получит гарантий безопасности своих территорий.

"Никакого соглашения не будет достигнуто, пока Кремль не получит твердых гарантий безопасности своей территории", - написал Брайен во вторник в своем блоге на платформе Substack. Он добавил, что не нужно ожидать, что Москва пойдет на урегулирование конфликта на Украине без гарантий и лишь из-за "возможных серьезных финансовых трудностей". "Выносливость российского общества гораздо выше, чем хотелось бы верить западным оптимистам", - пишет Брайен.

В своем блоге он апеллирует к историческим примерам и напоминает о договоренностях 1989 года между тогдашним американским лидером Джоджем Бушем - старшим и советским президентом Михаилом Горбачевым. В ходе встречи на Мальте два политика условились, что СССР не будет вмешиваться в трансформации в Восточной Европе, а США в свою очередь воздержатся от расширения влияния НАТО на восток. Однако, как подчеркивает Брайен, позднее США отказались от своих слов.

3 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что одним из условий для установления прочного мира является "искоренение первопричин конфликта". "К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины", - уточнил министр.