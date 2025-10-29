ГА ООН призвала США отменить санкции против Кубы

Документ поддержали 165 стран

Редакция сайта ТАСС

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН вновь приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции в отношении Кубы, сообщает корреспондент ТАСС.

Документ поддержали 165 стран, включая Россию и Белоруссию. Против проголосовали США, Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония и Украина, 12 стран воздержались. Помимо призыва к отмене экономических рестрикций в отношении Кубы, резолюция содержит требование к генсеку ООН о подготовке доклада по ее исполнению.

Резолюции ГА ООН не имеют обязательного юридического статуса.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года 44-й президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. Дипломатические отношения между Кубой и США были восстановлены 20 июля 2015 года. Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года к власти в США пришел республиканец Дональд Трамп. Он, в частности, ужесточил правила поездок американцев в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Кубинские власти называют блокаду основной причиной сложной экономической ситуации в стране и требуют ее отменить. Россия традиционно поддерживает Кубу в этом требовании.