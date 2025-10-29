Израиль нанес новый удар по сектору Газа

Цель израильских военных находилась в районе города Бейт-Лахия в северной части анклава

Редакция сайта ТАСС

© Saeed M. M. T. Jaras/ Anadolu via Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый точечный удар по сектору Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, цель находилась в районе города Бейт-Лахия в северной части анклава. Это был объект военной инфраструктуры, где хранились вооружения. По версии израильской стороны, хранившееся там оружие предназначалось для совершения атаки на войска Израиля в самое ближайшее время.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля в Южном военном округе по-прежнему развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня [в секторе Газа] и продолжат пресекать любые непосредственные угрозы", - заявили в армии.

Днем ранее Израиль заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных радикалов из движения ХАМАС, после чего израильская армия начала наносить удары по сектору Газа. Утром 29 октября Израиль заявил, что возобновил соблюдение режима прекращения огня в анклаве.