Катар готов быть посредником между США и Венесуэлой

Дорха пока не принимала никаких конкретных шагов в этом вопросе, отметил премьер-министр государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Катар может выступить посредником для урегулирования кризиса между США и Венесуэлой в случае заинтересованности Вашингтона, но пока не предпринимал конкретных шагов в данном направлении. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Что касается наших усилий по Венесуэле, мы начали [их] во время президентского срока [бывшего главы американской администрации Джо] Байдена, когда два правительства стали взаимодействовать. Это взаимодействие и привело к освобождению нескольких американских граждан, которые вернулись домой. Сейчас, с приходом президента [США Дональда] Трампа, мы вновь возобновили контакты с ними. Если США все еще заинтересованы в этом, мы готовы выступить посредниками и помочь в организации [переговорного процесса]. Однако в данный момент ничего конкретного или существенного не происходит", - сказал он в Нью-Йорке, выступая в Совете по международным отношениям.

9 октября газета The New York Times (NYT) сообщила, что Катар намерен выступить посредником для урегулирования кризиса в отношениях между Вашингтоном и Каракасом. Согласно утверждениям источников издания, власти Венесуэлы поддерживают усилия Катара, однако американскую администрацию больше интересуют военные методы, а не дипломатия.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере 9 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным NYT, Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.