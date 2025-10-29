"Аль-Кахира аль-Ихбария": Израиль и ХАМАС соблюдают соглашение по Газе

По данным телеканала, посредники работают над преодолением любых препятствий на пути реализации мирного плана

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Израиль и палестинское движение ХАМАС привержены соблюдению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его высокопоставленного источника, посредники в настоящий момент "работают над преодолением любых препятствий на пути реализации мирного плана", подготовленного президентом США Дональдом Трампом.

В среду премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подтвердил, что ХАМАС и Израиль выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа, и заявил, что считает недавнее нарушение перемирия "ожидаемым".

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа после того, как сторонники ХАМАС, по версии еврейского государства, нарушили перемирие, обстреляв военных в районе Рафаха на юге сектора. Армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. По данным Минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов погибли 104 человека, еще 253 получили ранения.