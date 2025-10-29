Лидер оппозиции Нидерландов объявил об уходе с поста после проигрыша на выборах

Франс Тиммерманс считает, что ему лично и его блоку "не удалось убедить достаточное количество граждан" поддержать их

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 30 октября. /ТАСС/. Лидер крупнейшего в Нидерландах оппозиционного блока "Зеленых левых" и Партии труда Франс Тиммерманс объявил о своем уходе с поста главы политического движения после публикации первых итогов парламентских выборов.

Согласно им, альянс получает 20 депутатских мандатов, теряя пять мест в парламенте. "Конечно, я крайне разочарован нашими результатами, потому что мы были так усердны в предвыборной борьбе", - заявил Тиммерманс в эфире телеканала NOS. По его оценке, блоку и ему лично "не удалось убедить достаточное количество граждан" поддержать их. "Я беру на себя полную ответственность за это. Вот почему я хочу передать пост лидера альянса следующему поколению", - подчеркнул Тиммерманс.

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) прошли в Нидерландах 29 октября. Согласно конституции королевства, голосование длилось один день. Двери более 9 тыс. избирательных участков открылись в 07:30 по местному времени (09:30 мск), голосование продлилось до 21:00 (23:00 мск). За рубежом, как отмечают нидерландские СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных - это рекордное число, которое на четверть превышает показатель предыдущих парламентских выборов 2023 года.

По данным первого экзитпола, первое место на выборах занимает проевропейское движение "Демократы-66" с 27 местами, за ними с минимальным отрывом следуют крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса (25 мест) и праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата). Официальные результаты голосования объявят, согласно существующей практике, сегодня.