Трамп заявил, что в секторе Газа действует режим прекращения огня

Президент США рассказал об этом на борту своего самолета по пути в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в секторе Газа сохраняется режим прекращения огня.

"Да, это прекращение огня", - сказал он, беседуя с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон.

9 октября Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа после того, как сторонники ХАМАС, по версии еврейского государства, нарушили перемирие, обстреляв военных в районе Рафаха на юге сектора. Армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. По данным Минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов погибли 104 человека, еще 253 получили ранения.