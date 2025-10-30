Politico: ЕС не смог продвинуться в вопросе об изъятии активов России

По информации издания, которое приводит слова трех европейских дипломатов, после встречи послов стран Евросоюза в среду "ничего нового не появилось"

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза на встрече в среду не смогли продвинуться в своих планах использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Как сообщает издание Politico, переговоры завершились без конкретных решений, а участники сохраняют выжидательную позицию.

По словам трех европейских дипломатов, "ничего нового не появилось". Еврокомиссия, которой поручено представить альтернативные источники финансирования потребностей Украины на ближайшие два года помимо использования замороженных активов, пока не представила подробностей, пишет Politico. Как утверждает источник издания, документ с возможными вариантами решений ожидается, но сроки его публикации остаются неопределенными. ЕК по-прежнему рассматривает использование российских активов как предпочтительный вариант, сообщил неназванный дипломат.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.