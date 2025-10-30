Минэнерго Украины заявило о новых повреждениях энергетической инфраструктуры

Министр энергетики страны Светлана Гринчук не уточнила, в каких именно регионах зафиксировали повреждения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новые повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы на Украине ночью. Об этом сообщила министр энергетики страны Светлана Гринчук.

"Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация", - приводятся слова министра в Telegram-канале ведомства. При этом Гринчук не уточнила, в каких именно регионах повреждена энергоинфраструктура.

В ночь на 30 октября на всей территории Украины объявилась воздушная тревога, во время действия предупреждения поступали сообщения о взрывах в разных областях. После национальная энергетическая компания "Укрэнерго" проинформировала о введении аварийных отключений света в Киеве и большей части регионов страны.

Это не первое серьезное повреждение энергетической инфраструктуры на Украине. 10 октября власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, после чего начались массовые отключения света. Тогда Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные отключения, в большинстве регионов Украины в течение последней недели ежедневно действовали стабилизационные графики отключений.