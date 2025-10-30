Китай надеется, что США не будут проводить ядерные испытания
ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что США в соответствии со своими международными обязательствами не станут проводить ядерные испытания. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Го Цзякунь.
"Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обещание о приостановке ядерных испытаний", - подчеркнул он на брифинге, комментируя недавнее заявление американского президента Дональда Трампа по этому поводу.
Как уточнил официальный представитель, Пекин считает, что Вашингтон должен "реальными действиями поддержать международный режим ядерного разоружения и нераспространения". Го Цзякунь отметил, что тем самым США будут способствовать "поддержанию глобального стратегического баланса и стабильности".
Ранее Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. В Белом доме, Госдепартаменте и американском оборонном ведомстве пока не ответили на просьбу ТАСС уточнить этот момент или предоставить какие бы то ни было дополнительные комментарии.