Орбан не исключил, что использующий нефть из РФ НПЗ мог подвергнуться нападению

Премьер-министр Венгрии отметил, что расследование идет полным ходом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Венгерские власти не исключают, что сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL, использующем российское сырье, мог произойти в результате нападения извне. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой МВД страны Шандором Пинтером.

"Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).