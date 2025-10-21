Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Топливный рынок под ударом. Факты о ЧП на заводах с нефтью РФ в Румынии и Венгрии

Редакция сайта ТАСС
15:43

НПЗ MOL Group в Сазхаломбатте, Венгрия

© REUTERS/ Bernadett Szabo

В течение двух суток в Европе произошли два крупных инцидента на нефтеперерабатывающих заводах, использующих российскую нефть.

20 октября взрыв случился на НПЗ в румынском городе Плоешть, а уже на следующий день в Венгрии произошел пожар на крупнейшем заводе компании MOL в Сазхаломбатте.

ТАСС собрал основное о ЧП.

Что произошло в Румынии

  • Взрыв произошел в смотровом канале труб на нефтеперерабатывающем предприятии в центральной части Румынии.
  • Пожара после взрыва не возникло, однако один человек получил травмы головы и ног.
  • Власти начали расследование по фактам нарушения требований охраны труда и безопасности.
  • По предварительным данным, окружающей среде ущерб не нанесен, работа предприятия не нарушена.
  • НПЗ, где произошел инцидент, находится в районе, где расположен завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", занимающейся переработкой и распределением нефтепродуктов.

Что произошло в Венгрии

  • Ночью 21 октября на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Сазхаломбатте произошел сильный пожар, пламя и густой дым были видны за несколько километров.
  • Никто не пострадал, угрозы для города и близлежащих населенных пунктов не возникло.
  • По данным компании, происшествие не связано с терактом, взрывом или внешним воздействием.
  • Представитель MOL Пирошка Бакош заявила, что спекуляции о диверсии беспочвенны и попросила не распространять неподтвержденные версии.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил ситуацию с руководством компании и министром внутренних дел.
  • В MOL уточнили, что пожар частично повлиял на производство, однако перебоев с топливом в стране не ожидается.
 
РумынияВенгрия