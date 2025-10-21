Статья

Топливный рынок под ударом. Факты о ЧП на заводах с нефтью РФ в Румынии и Венгрии

НПЗ MOL Group в Сазхаломбатте, Венгрия © REUTERS/ Bernadett Szabo

В течение двух суток в Европе произошли два крупных инцидента на нефтеперерабатывающих заводах, использующих российскую нефть.

20 октября взрыв случился на НПЗ в румынском городе Плоешть, а уже на следующий день в Венгрии произошел пожар на крупнейшем заводе компании MOL в Сазхаломбатте.

ТАСС собрал основное о ЧП.

Что произошло в Румынии

Взрыв произошел в смотровом канале труб на нефтеперерабатывающем предприятии в центральной части Румынии.

Пожара после взрыва не возникло, однако один человек получил травмы головы и ног.

Власти начали расследование по фактам нарушения требований охраны труда и безопасности.

По предварительным данным, окружающей среде ущерб не нанесен, работа предприятия не нарушена.

НПЗ, где произошел инцидент, находится в районе, где расположен завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", занимающейся переработкой и распределением нефтепродуктов.

Что произошло в Венгрии