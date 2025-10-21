Статья
Топливный рынок под ударом. Факты о ЧП на заводах с нефтью РФ в Румынии и Венгрии
15:43
В течение двух суток в Европе произошли два крупных инцидента на нефтеперерабатывающих заводах, использующих российскую нефть.
20 октября взрыв случился на НПЗ в румынском городе Плоешть, а уже на следующий день в Венгрии произошел пожар на крупнейшем заводе компании MOL в Сазхаломбатте.
ТАСС собрал основное о ЧП.
Что произошло в Румынии
- Взрыв произошел в смотровом канале труб на нефтеперерабатывающем предприятии в центральной части Румынии.
- Пожара после взрыва не возникло, однако один человек получил травмы головы и ног.
- Власти начали расследование по фактам нарушения требований охраны труда и безопасности.
- По предварительным данным, окружающей среде ущерб не нанесен, работа предприятия не нарушена.
- НПЗ, где произошел инцидент, находится в районе, где расположен завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", занимающейся переработкой и распределением нефтепродуктов.
Что произошло в Венгрии
- Ночью 21 октября на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Сазхаломбатте произошел сильный пожар, пламя и густой дым были видны за несколько километров.
- Никто не пострадал, угрозы для города и близлежащих населенных пунктов не возникло.
- По данным компании, происшествие не связано с терактом, взрывом или внешним воздействием.
- Представитель MOL Пирошка Бакош заявила, что спекуляции о диверсии беспочвенны и попросила не распространять неподтвержденные версии.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил ситуацию с руководством компании и министром внутренних дел.
- В MOL уточнили, что пожар частично повлиял на производство, однако перебоев с топливом в стране не ожидается.