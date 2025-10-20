В Румынии при взрыве на НПЗ пострадал человек

Мужчину доставили в местную больницу

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в румынском городе Плоешть в центральной части страны. Об этом сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

"Взрыв, не повлекший за собой пожар, произошел на территории экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитета Плоешть. <...> Сферой деятельности экономического оператора является производство и распределение нефтепродуктов", - приводит комментарий ведомства агентство Agerpres.

В районе, где произошло ЧП, есть НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл".

Отмечается, что в результате инцидента пострадал 57-летний мужчина, получивший травмы головы и ног. Его доставили в местную больницу.

По данным агентства, 17 октября НПЗ приостановил работу на 45 дней для проведения капитального ремонта. О причинах происшествия не сообщается.