Азаров обвинил Киев в подлости после повторного задержания митрополита УПЦ

Митрополит Арсений должен был направиться из СИЗО в больницу, где ему предстояла крайне необходимая операция на сердце, отметил бывший премьер-министр Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров обвинил киевские власти в подлости и цинизме в связи с новым задержанием митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

"Какой же подлый и циничный карательный режим в Киеве. <...> Митрополит Арсений должен был направиться из СИЗО прямиком в больницу, где ему предстояла крайне необходимая операция на сердце. Но каратели из СБУ встретили его под воротами СИЗО и предъявили владыке подозрение, врученное еще три недели назад", - написал политик в своем Telegram-канале.

СБУ 28 октября повторно задержала 57-летнего священнослужителя, который является настоятелем Святогорской лавры, вскоре после того, как он покинул СИЗО в Днепропетровске.

В первый раз митрополита задержали 24 апреля 2024 года. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. Святогорская лавра с апреля 2024 года заявляла, что на слабое здоровье митрополита могут негативно повлиять условия содержания в СИЗО. Днепропетровский апелляционный суд 23 октября освободил священнослужителя под залог в размере 1,5 млн гривен.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.