Эксперт Кузник: США надо вести с Россией диалог о стратстабильности

Как полагает Питер Кузник, американский лидер Дональд Трамп не видит разницы между испытанием средств доставки и испытанием непосредственно ядерных боезарядов

ВАШИНГТОН, 30 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенным Штатам следует начать с Россией переговоры о стратегической стабильности, а не грозить возобновлением ядерных взрывов. Такое мнение высказал ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя директиву президента США Дональда Трампа о возобновлении атомных испытаний.

Как полагает специалист, заявления нынешнего руководителя американской администрации могут свидетельствовать, в частности, о том, что он не видит разницы между испытанием средств доставки и испытанием непосредственно ядерных боезарядов. "Факт, заключающийся в том, что Трамп даже не понимает, что испытание новых системы доставки - это не то же самое, что испытание ядерного боезаряда", - заявил американский эксперт. Он напомнил, что подобные испытания в нынешнем столетии проводила лишь КНДР. По его оценке, реалии, заключающиеся в том, что у Трампа "есть полномочия, позволяющие, по сути, уничтожить жизнь на планете, действительно ошеломляют и не поддаются осмыслению". "США и России пришло время вести переговоры о стратегической безопасности, как того требует мировое сообщество", - убежден политолог.

"Объявление Россией о недавних испытаниях ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" и сроки этого объявления частично увязаны с насмешками Трампа над Вооруженными силами России, которые он назвал "бумажным тигром", а также частично объясняются ответной реакцией на отмену им [планировавшейся] встречи с президентом [Владимиром] Путиным в Будапеште. Путин, кстати, предлагает [фактически] продлить еще на год ДСНВ (двусторонний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), пока [между Москвой и Вашингтоном] продолжаются переговоры. И частично упомянутое объявление прозвучало в ответ на фантазию Трампа под названием Golden Dome (программа создания всеобъемлющей национальной системы противоракетной обороны (ПРО) США - прим. ТАСС)", - полагает Кузник.

"Как подчеркнул Путин, - продолжал эксперт, - и во многом схожие высказывания прозвучали с его стороны еще 1 марта 2018 года, все эти системы, подобно "Орешнику", развернутому Россией в прошлом ноябре, способны преодолевать американские системы ПРО". "Бывший помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер [ранее] признал, что средств противодействия "Орешнику" у США не будет в течение по меньшей мере 15 лет. Это, вероятно, можно сказать про все упомянутые [перспективные российские] системы", - добавил Кузник.

Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. Американский ядерный полигон находится в штате Невада. В Белом доме, Госдепартаменте США и Пентагоне не ответили на просьбу ТАСС уточнить этот момент или предоставить какие бы то ни было дополнительные комментарии, проливающие свет на решение Трампа.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва "будет действовать соответственно ситуации", если США отойдут от моратория на ядерные испытания.

Позиция России и дебаты в США

На проведении взрывных ядерных испытаний настаивал, к примеру, летом минувшего года бывший помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он находился на госслужбе в 2019-2021 годах. Трамп тогда был 45-м президентом США. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен высказался за возобновление в США ядерных испытаний в контексте противостояния с Россией и Китаем.

Между тем, как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.

Как писала в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по национальной безопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в Неваде в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли приглашаться международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. Предыдущий руководитель НУЯБ Джилл Хруби подтвердила в ноябре 2024 года ТАСС, что техническая необходимость проводить ядерные испытания у Вашингтона отсутствует, невзирая на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению. Нынешний глава НУЯБ Брэндон Уильямс на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в Сенате Конгресса сообщил в апреле, что выступает против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия и готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.