На полигоне Невады не ответили на вопрос о подготовке к ядерным испытаниям

В Национальном управлении ядерной безопасности США также оставили запрос без ответа

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Пресс-служба американского ядерного полигона в штате Невада не сообщила ТАСС, ведется ли уже подготовка к испытанию ядерного оружия в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа.

"Вам следует обратиться за этой информацией в Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ)", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США оставило обращение ТАСС без ответа.

Ранее глава комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) заявил, что при проведении испытаний США могут осуществить подрыв зарядов небольшой мощности под землей.

Трамп 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.