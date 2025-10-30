Сенатор Рид: возобновление ядерных испытаний стало бы ошибкой США

Нарушение моратория подтолкнет другие страны к возобновлению и расширению собственных программ, пояснил старший представитель Демократической партии в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Возобновление испытаний ядерного оружия стало бы стратегически безрассудным шагом со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Такую позицию изложил 30 октября старший представитель Демократической партии в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид (от штата Род-Айленд).

"Нарушение моратория на ядерные испытания, который Соединенные Штаты, Россия и Китай соблюдают с 1990-х годов, было бы стратегически безрассудным шагом, который неизбежно подтолкнул бы Москву и Пекин к возобновлению собственных программ испытаний", - считает сенатор, заявление которого распространила его пресс-служба. По мнению Рида, "американские испытания послужили бы для Пакистана, Индии и КНДР оправданием для расширения собственных программ, что дестабилизировало бы и без того хрупкую глобальную архитектуру нераспространения" в тот момент, когда США "меньше всего могут себе это позволить".

"США очень мало приобрели бы от подобных испытаний, но лишились бы десятилетий тяжело достигнутого прогресса в предотвращении распространения ядерного оружия", - подчеркнул сенатор. По его словам, Трамп "в очередной раз ошибается, когда дело касается политики в области ядерного оружия". "На этот раз он, похоже, распорядился, чтобы Пентагон возобновил тестовые взрывы ядерного оружия. Это невразумительное распоряжение отражает фундаментальное непонимание нашей ядерной инфраструктуры, ведь нашим ядерным комплексом и любой испытательной деятельностью руководит Министерство энергетики, а не Пентагон", - подчеркнул законодатель.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.