Politico: Китай и США оттеснили ЕС в торговых спорах

Газета пишет, что "потепление в отношениях между двумя великими державами" отодвигает европейцев на периферию

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз уступил свои позиции в разрешении торговых споров с Китаем в условиях стремления КНР и США наладить взаимодействие по решению основных торгово-экономических противоречий. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

Наметившаяся разрядка в отношениях между США и Китаем, как отмечает издание, возможно, дает европейским лидерам передышку для выработки стратегии в сфере торговли, сырья и конфликта на Украине, однако "потепление в отношениях между двумя великими державами" отодвигает европейцев на периферию.

Опасения долгосрочного и необратимого ущерба для европейской промышленности из-за торговых споров побудили Брюссель занять более примирительную позицию в противостоянии, делая упор на взаимодействие и диалог, а не на карательные меры, говорится в публикации.

Однако китайские официальные лица выступили против "медленного и нескоординированного темпа" переговоров с ЕС. В результате, по словам старшего аналитика консалтинговой компании Eurasia Group Джереми Чана, Китай исключил Европу из списка своих приоритетов. "ЕС в лучшем случае является второстепенным, а возможно, даже и третьестепенным [фактором], а то и вовсе не учитывается на переговорах как Вашингтоном, так и Пекином", - заявил он Politico.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоялись 30 октября в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В ходе встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. При этом Трамп оценил встречу как "замечательную". До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке.